Ещё одна страна ЕС одобрила российскую вакцину “Спутник V”

Ещё одна страна ЕС одобрила российскую вакцину “Спутник V”
Словакия вслед за Венгрией зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса “Спутник V”, не дожидаясь одобрения регулятора ЕС, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). 

– РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса “Спутник V” в Словацкой Республике. Словакия стала 39-й страной в мире и вторым государством в Европейском союзе, которое одобрило применение вакцины “Спутник V, – заявили в фонде, пишет ria.ru. 
Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) на основе результатов клинических исследований “Спутник V” в России и их всесторонней оценки экспертами в Словакии. Первые поставки вакцины в Словакию осуществлены 1 марта.
“Спутник V” входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Совокупное население 39 зарегистрировавших вакцину стран превышает 1,1 миллиарда В настоящее время применение вакцины “Спутник V” одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале и в нашей стране.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md