Ещё одна сеть АЗС повысила цены на топливо

Ещё одна сеть АЗС повысила цены на топливо

Ещё одна сеть автозаправочных станций повысила цены на топливо. Так, бензин А95 подорожал на 43 бана и стоит 20 леев 37 банов. Дизельное топливо повысилось в цене на 48 банов – до 16 леев 75 банов.  

Сжиженный газ стал дороже на 15 банов. Его нынешняя цена составляет 10 леев 92 бана, пишет deschide.md.

С начала 2021 года бензин в Молдове подорожал на 5 леев, а дизельное топливо – на 3 с половиной лея.

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