Ещё одна сеть АЗС повысила цены на топливо

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Ещё одна сеть автозаправочных станций повысила цены на топливо. Так, бензин А95 подорожал на 43 бана и стоит 20 леев 37 банов. Дизельное топливо повысилось в цене на 48 банов – до 16 леев 75 банов.

Сжиженный газ стал дороже на 15 банов. Его нынешняя цена составляет 10 леев 92 бана, пишет deschide.md.

С начала 2021 года бензин в Молдове подорожал на 5 леев, а дизельное топливо – на 3 с половиной лея.

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