Ещё одна экскурсия на русском языке: расписание туристического троллейбуса в Кишинёве изменят

Ещё одна экскурсия на русском языке: расписание туристического троллейбуса в Кишинёве изменят

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в связи с повышенным спросом на поездки на туристическом троллейбусе было решено пополнить расписание ещё одной экскурсией на русском языке.  

Таким образом, в день будут две экскурсии на молдавском языке (в 10.00 и 16.00), две – на русском (в 12.00 и 18.00) и одна на английском языке (в 14.00).

В туристическом троллейбусе разрешён проезд максимум 22 человек. Детей до 7 лет должен сопровождать взрослый. Стоимость поездки – 30 леев.

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