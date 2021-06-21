Ещё одна группа примаров и советников покидает ДПМ: Нас обманули! (ДОКУМЕНТ)

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Группа местных избранников ДПМ из Рышканского района объявила о выходе из формирования. Они обвиняют руководство партии во лжи и в принятии решений узким кругом лиц, преследующих собственные интересы.

– Выражаем несогласие и глубокое разочарование действиями Павла Филипа на посту председателя ДПМ, а также всего руководства Демпартии, приведшими к уничтожению формирования. Мы искренне верили в ценности и обещания нового руководства ДПМ. Мы думали, что ситуация улучшится, что партия станет более сильной и открытой, ориентированной на граждан, но теперь понимаем, что нас обманули, – отмечается в декларации, подписанной примаром села Пыржота Виктором Гарбузом, примаром Почумбэць Виталием Цыцей, примаром Шумны Антониной Шарбан, примаром Алуниша Ионом Вакарчуком и районным советником Николаем Романчуком, пишет deschide.md.

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