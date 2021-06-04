Ещё один участок муниципальной земли возвращён Кишиневу: территория будет благоустроена

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Речь идёт об участке, находящемся на бульваре Мирча чел Бэтрын, 26/4. Как рассказал Ион Чебан, земля была сдана в аренду в 1999 году, после чего её несколько раз расширяли. До сих пор там находилась частная парковка, а рядом с многоквартирными домами царила антисанитария.

Несмотря на то, что ранее было принято решение не продлевать разрешение, и экономический агент был уведомлен о необходимости освободить участок для обустройства территории в общественных интересах, это не было сделано. В связи с этим коммунальные службы осуществили демонтаж и вывоз ограждения, тем самым высвободив земельный участок, – рассказал градоначальник.

Проект готов, скоро начнутся работы. Территория будет благоустроена, здесь появятся детские площадки и места для отдыха, а для жителей будут обустроены парковочные места.

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