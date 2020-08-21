Ещё один участок Албишоары перекрыт: маршруты некоторых микроавтобусов изменены

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 21 по 23 августа будет приостановлено дорожное движение на улице Албишоара, на участке между улицами М. Витязул и П. Рареш.

В связи с этим изменятся маршруты микроавтобусов №171, 174 и 192, как следует ниже:

№171 и 174:

Туда: ул. М. Дософтей – Мария Чеботарь – Колумна и далее по установленным маршрутам;

Обратно: по установленным маршрутам.

№192:

Туда: улица М. Витязул – М. Дософтей – Мария Чеботарь – Колумна и далее по установленному маршруту;

Обратно: по установленному маршруту.

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