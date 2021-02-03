Ещё один опрос показывает, что в парламент проходят 4 партии

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Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове состоялись досрочные выборы, по их результатам в парламент прошли бы 4 партии. Таковы данные опроса общественного мнения, проведённого компанией iData.

Так, за ПДС и ПСРМ намерены голосовать практически равное количество граждан: 37,99% и 32,83% соответственно. Партия “Шор” набрала бы 10,79% голосов, а “Наша партия” – 5,02%. Остальные формирования не преодолели бы избирательный порог.

Таким образом, ПДС получила бы 44 мандата, ПСРМ – 38, “Шор” – 13, а “Наша партия” – 6.

Опрос общественного мнения проводился с 15 по 31 января. В нём приняли участие 1264 респондента. Погрешность составляет +/2,7%.

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