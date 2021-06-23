Ещё один опрос показал, что в парламент проходят Блок коммунистов и социалистов, ПДС и “Шор”

Ещё один опрос показал, что в парламент проходят Блок коммунистов и социалистов, ПДС и “Шор”

Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове состоялись досрочные выборы, в парламент прошли бы Блок коммунистов и социалистов, партия “Действие и солидарность” и партия “Шор”. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведённого Ассоциацией социологов и демографов.  

Так, ПДС набрала бы 38,5% голосов, Блок коммунистов и социалистов – 36,7% от числа определившихся, а партия “Шор” – 6,9%. Остальные формирования не преодолели бы избирательный порог.

Опрос проводился с 10 по 20 июня. В исследовании приняли участие 1167 респондентов из 81 населённого пункта страны. Погрешность составляет +/-3%.

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