Ещё один нарушитель закона из партии Майи Санду? Никита Цуркан требует проверить декларации о доходах Раду Мариана

“Где живёт депутат ПДС Раду Мариан?”. Этим вопросом задался социалист Никита Цуркан после того, как Мариан не указал в декларациях о доходах за 2019-2020 годы ни единого объекта жилого недвижимого имущества. В то же время в феврале этого года в прессе появились публикации со снимком, размещенным Раду Марианом в социальной сети, с панорамным видом на Кишинёв из жилого дома.
– Вероятно, после появления этих материалов в прессе в декларации об имуществе и интересах, заполненной в марте 2021 года, Раду Мариан указал квартиру, которой обладает на основании договора об аренде жилья. Тем самым мы констатируем, что депутат от ПДС привёл недостоверные сведения в предыдущих декларациях, – отмечает Цуркан.
Аналогичным образом, пишет он, в декларации, представленной при утверждении мандата депутата парламента 2 апреля 2019 года, Раду Мариан указал полученный от дидактической, научной и творческой деятельности доход в размере почти 80 тыс. леев за разработку стратегии развития проекта «Twenty Tu». Мариан отметил, что до получения депутатского мандата работал «менеджером» данной программы. В той же декларации об имуществе Раду Мариан указал доход в размере почти 9 тысяч леев от неправительственной организации, для которой он подготовил «анализ различных областей государственной политики».
– Закон о статусе депутата парламента гласит, что мандат народного избранника не совместим с любой другой оплачиваемой деятельностью, включая работу, предоставляемую иностранным государством или международной организацией, за исключением преподавательской и научной деятельности, осуществляемой за рамками программы, установленной регламентом парламента. Таким образом, существует риск того, что Раду Мариан мог вопреки закону осуществлять деятельность, несовместимую с депутатским мандатом. Аналогичным образом, декларации, подготовленные в 2020-2021 годах, не содержат информации о доходах, полученных от деятельности в рамках проекта «Twenty Tu». Я надеюсь, что Национальное агентство по неподкупности, куда я направил запрос, прольёт свет на доходы и имущество Раду Мариана, – добавил Никита Цуркан.
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