Ещё один нарушитель закона из партии Майи Санду? Никита Цуркан требует проверить декларации о доходах Раду Мариана

– Закон о статусе депутата парламента гласит, что мандат народного избранника не совместим с любой другой оплачиваемой деятельностью, включая работу, предоставляемую иностранным государством или международной организацией, за исключением преподавательской и научной деятельности, осуществляемой за рамками программы, установленной регламентом парламента. Таким образом, существует риск того, что Раду Мариан мог вопреки закону осуществлять деятельность, несовместимую с депутатским мандатом. Аналогичным образом, декларации, подготовленные в 2020-2021 годах, не содержат информации о доходах, полученных от деятельности в рамках проекта «Twenty Tu». Я надеюсь, что Национальное агентство по неподкупности, куда я направил запрос, прольёт свет на доходы и имущество Раду Мариана, – добавил Никита Цуркан.