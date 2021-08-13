Ещё несколько партий некачественного мороженого отозвали с молдавских прилавков

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Граждане, которые успели купить мороженое “La Strada”, могут потребовать возмещения. Для этого товар или его упаковку (только тех партий, которые указаны на фото) нужно вернуть в тот магазин, откуда он был приобретён. Крайний срок возврата – 16 августа.

Компания Macromex получила от своих поставщиков информацию о том, что в нескольких партиях мороженого “La Strada” были обнаружены стабилизаторы с повышенным содержанием окиси этилена. Компания утверждает, что стабилизаторы используются в очень малых количествах, поэтому продукт не представляет опасности для здоровья потребителей. Тем не менее, было принято решение отозвать партии мороженого, указанные на фото, говорится в пресс-релизе Национального агентства безопасности пищевых продуктов.

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