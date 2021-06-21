Ещё несколько “липовых” COVID-тестов выявили на границе

Ещё несколько “липовых” COVID-тестов выявили на границе

Семь человек предъявили документы с признаками фальсификации при пересечении молдо-румынской границы. Инциденты зарегистрировали в конце прошлой недели на КПП “Скуляны”.

Так, пассажир, следовавший во Францию, предъявил поддельное румынское удостоверение личности. 31-летний мужчина рассказал, что купил документ у посредника. Ещё шестеро граждан показали на въезде в страну сфальсифицированные ПЦР-тесты.

Обстоятельства всех инцидентов выясняются.

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