Ещё несколько чартерных рейсов утверждены на период с 15 по 28 июня

Орган гражданской авиации РМ сообщает о том, что был утверждён ряд чартерных рейсов для граждан Молдовы. Их выполнит с 15 по 28 июня авиакомпания “Fly One”.
Таким образом, в указанный период будут осуществлены следующие чартерные рейсы:
- 15 июня – Кишинёв – Москва – Кишинёв;
- 17 июня – Кишинёв – Москва – Кишинёв;
- 19 июня – Кишинёв – Москва – Кишинёв;
- 20 июня – Кишинёв – Москва – Кишинёв;
- 21 июня – Кишинёв – Москва – Кишинёв;
- 22 июня – Кишинёв – Москва – Кишинёв;
- 23 июня – Кишинёв – Москва – Кишинёв;
- 24 июня – Кишинёв – Москва – Кишинёв;
- 25 июня – Кишинёв – Москва – Кишинёв;
- 26 июня – Кишинёв – Москва – Кишинёв;
- 27 июня – Кишинёв – Москва – Кишинёв;
- 28 июня – Кишинёв – Москва – Кишинёв;
- 19 июня – Кишинёв – Париж – Кишинёв;
- 26 июня – Кишинёв – Париж – Кишинёв;
- 15 июня – Кишинёв – Верона – Кишинёв;
- 22 июня – Кишинёв – Верона – Кишинёв;
- 20 июня – Кишинёв – Парма – Кишинёв;
- 26 июня – Кишинёв – Парма – Кишинёв;
- 21 июня – Кишинёв – Дублин – Кишинёв;
- 28 июня – Кишинёв – Дублин – Кишинёв.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии