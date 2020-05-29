Ещё несколько чартерных рейсов утверждены на период с 15 по 28 июня

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Орган гражданской авиации РМ сообщает о том, что был утверждён ряд чартерных рейсов для граждан Молдовы. Их выполнит с 15 по 28 июня авиакомпания “Fly One”.

Таким образом, в указанный период будут осуществлены следующие чартерные рейсы:

15 июня – Кишинёв – Москва – Кишинёв;

17 июня – Кишинёв – Москва – Кишинёв;

19 июня – Кишинёв – Москва – Кишинёв;

20 июня – Кишинёв – Москва – Кишинёв;

21 июня – Кишинёв – Москва – Кишинёв;

22 июня – Кишинёв – Москва – Кишинёв;

23 июня – Кишинёв – Москва – Кишинёв;

24 июня – Кишинёв – Москва – Кишинёв;

25 июня – Кишинёв – Москва – Кишинёв;

26 июня – Кишинёв – Москва – Кишинёв;

27 июня – Кишинёв – Москва – Кишинёв;

28 июня – Кишинёв – Москва – Кишинёв;

19 июня – Кишинёв – Париж – Кишинёв;

26 июня – Кишинёв – Париж – Кишинёв;

15 июня – Кишинёв – Верона – Кишинёв;

22 июня – Кишинёв – Верона – Кишинёв;

20 июня – Кишинёв – Парма – Кишинёв;

26 июня – Кишинёв – Парма – Кишинёв;

21 июня – Кишинёв – Дублин – Кишинёв;

28 июня – Кишинёв – Дублин – Кишинёв.

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