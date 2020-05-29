Ещё несколько чартерных рейсов утверждены на период с 15 по 28 июня

Ещё несколько чартерных рейсов утверждены на период с 15 по 28 июня

Орган гражданской авиации РМ сообщает о том, что был утверждён ряд чартерных рейсов для граждан Молдовы. Их выполнит с 15 по 28 июня авиакомпания “Fly One”.

Таким образом, в указанный период будут осуществлены следующие чартерные рейсы:

  • 15 июня – Кишинёв – Москва – Кишинёв;
  • 17 июня – Кишинёв – Москва – Кишинёв;
  • 19 июня – Кишинёв – Москва – Кишинёв;
  • 20 июня – Кишинёв – Москва – Кишинёв;
  • 21 июня – Кишинёв – Москва – Кишинёв;
  • 22 июня – Кишинёв – Москва – Кишинёв;
  • 23 июня – Кишинёв – Москва – Кишинёв;
  • 24 июня – Кишинёв – Москва – Кишинёв;
  • 25 июня – Кишинёв – Москва – Кишинёв;
  • 26 июня – Кишинёв – Москва – Кишинёв;
  • 27 июня – Кишинёв – Москва – Кишинёв;
  • 28 июня – Кишинёв – Москва – Кишинёв;
  • 19 июня – Кишинёв – Париж – Кишинёв;
  • 26 июня – Кишинёв – Париж – Кишинёв;
  • 15 июня – Кишинёв – Верона – Кишинёв;
  • 22 июня – Кишинёв – Верона – Кишинёв;
  • 20 июня – Кишинёв – Парма – Кишинёв;
  • 26 июня – Кишинёв – Парма – Кишинёв;
  • 21 июня – Кишинёв – Дублин – Кишинёв;
  • 28 июня – Кишинёв – Дублин – Кишинёв.

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