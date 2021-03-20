Ещё на двух столичных улицах временно приостановят дорожное движение

Ещё на двух столичных улицах временно приостановят дорожное движение

20 и 21 марта будет частично приостановлено дорожное движение на улице Колумна в периметре улиц Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони и Александра Пушкина по причине проведения работ компанией “Premier Energy Distribution” S.A. Об этом сообщает пресс-служба примарии Кишинёва. 

Кроме того, с 22 марта по 1 апреля будет приостановлено движение и на участке улицы 31 Августа 1989 – между улицами Тигина и Измаил. Здесь будут проводить работы по переносу газопровода.

Водителей просят соблюдать временно установленные дорожные указатели или объезжать данные зоны.

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