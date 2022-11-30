Ещё на 60 дней: в Молдове снова хотят продлить чрезвычайное положение

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Правительство предлагает продлить, начиная с 6 декабря, режим ЧП в Молдове ещё на 60 дней. Соответствующее предложение будет рассмотрено сегодня на заседании кабмина.

Как отмечается в информационной записке к проекту, необходимость продления ЧП обусловлена событиями в соседней Украине, а также сложной энергетической ситуацией в Молдове. Если министры одобрят данное предложение, Наталья Гаврилица обратится к парламенту с просьбой поддержать это решение.

Напомним, что чрезвычайное положение в Молдове из-за событий в Украине было впервые объявлено 25 февраля и с тех пор постоянно продлевается.

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