Ещё две страны признают просроченные загранпаспорта граждан Молдовы

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Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).

Так, граждане Молдовы смогут въезжать на территорию Литвы и Сербии на основе паспортов с продлённым сроком действия.

На сегодняшний день молдаване могут пользоваться просроченными паспортами в следующих странах: России, Израиле, Латвии, Литвы, Армении, Эстонии, Ирландии, Хорватии, Сербии, Азербайджане и Украине, пишет unimedia.info.

При этом власти Эстонии предупредили, что по техническим причинам для граждан Молдовы, предъявляющих на границе паспорт, срок действия которого истёк, процедура пограничного контроля может занять больше времени, чем обычно.

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