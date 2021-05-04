Ещё две сети автозаправочных станций повысили цены на топливо

Ещё две сети автозаправочных станций повысили цены на топливо

Ещё две крупные сети автозаправочных станций повысили сегодня цены на бензин и дизельное топливо. Так, бензин А95 подорожал примерно на 70 банов, цена приблизилась к 20 леям за литр. 

В то же время литр дизельного топлива стал дороже на 30 банов – 16 леев 27 банов.

Чуть ранее цены повысились на другой сети АЗС. Тогда бензин подорожал также на 70 банов, а дизельное топливо – на 30.

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