Ещё два села Единецкого района получат финансирование для инфраструктурных проектов

0

В рамках визита в Единецкий район Игорь Додон также посетил село Куконештий Ной. Побеседовал он и с главой соседнего села Теребна.

В первом селе в 2020 году на ремонт дорог по его инициативе было выделено 1 млн. 113 тысяч леев, а в Теребне – 1 млн. 20 тысяч леев. Местные власти и жители признательны председателю ПСРМ за поддержку населенных пунктов, а он признателен им за доверие, оказанное на выборах в ноябре: во втором туре избиратели села Теребна отдали Игорю Додону 59%, а в Куконештий Ной – более 87%.

– Подчеркнул, что буду и в дальнейшем прилагать усилия в качестве председателя Партии социалистов. Так, в 2021 году по нашей инициативе оба села получат еще по полмиллиона леев на ремонт дорог и инфраструктуры. Кроме того, для благоустройства парковой зоны в Куконештий Ной выделено 350 тысяч леев, а в Теребне потратят 250 тысяч для завершения строительства молодежного центра. Наконец, 2,5 млн. леев потратят на проектирование водопроводной сети, – отметил он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.