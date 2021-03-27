Более 70 фальшивых COVID-тестов выявили на границе

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Инцидент произошёл на КПП “Крива”. Пограничники изъяли 75 фальшивых справок с результатами COVID-тестов.

По данным пресс-службы ведомства, фальшивые справки были обнаружены в ходе проверки автобусов, направлявшихся в Польшу. В одном было найдено 38 результатов ПЦР-тестов на коронавирус, а во втором – 37. Нарушители отказались сотрудничать с правоохранителями. Только один мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, рассказал, что получил документ по почте после того, как передал неизвестному человеку 200 леев.

Представители компании, которая якобы выдала эти документы, сообщили, что не проводили тесты этим гражданам и не выдавали соответствующие справки. Фальшивки изъяли и отправили на экспертизу. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, что накануне были задокументированы 32 человека, которые также предъявили на границе поддельные результаты тестов на коронавирус.

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