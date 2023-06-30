Ещё 8 стран присоединились к санкциям ЕС против лиц, “которые могут быть причастными к дестабилизирующим акциям в Молдове”

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Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина — страны-кандидаты на вступление в ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия — страны-члены Европейской экономической зоны присоединяются к решению Европейского совета о санкциях против лиц, “которые могут быть причастными к дестабилизирующим акциям в Молдове”.

Среди попавших под санкции – Георгий Кавкалюк, Марина Таубер, Владимир Андронаки, Вячеслав Платон, Константин Ботнарь, Александр Калинин и Григоре Карамалак.

Европейский совет 28 апреля установил новые рамки для конкретных ограничительных мер в отношении физических лиц, “которые подрывают или угрожают суверенитету и независимости Республики Молдова, демократии, верховенству права, стабильности или безопасности в Молдове, а также физических или юридических лиц, организациям или органам, связанных с ними”.

Вышеупомянутые лица также были включены в санкционный список, утверждённый Комиссией по чрезвычайным ситуациям, а финансовые операции, осуществляемые ими на территории Республики Молдова, будут подлежать более строгому контролю, пишет moldpres.md.

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