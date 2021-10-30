Ещё 7 автобусов ISUZU выведены на столичные и пригородные маршруты

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7 новых автобусов ISUZU были выведены сегодня на маршруты. Из них 3 единицы будут обслуживать жителей коммуны Ставчены на маршруте №37, который был вновь открыт по просьбе местных жителей.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, присутствовавший на мероприятии запуска новых автобусов.

Мы запустили автобусы по новой дороге в Ставченах. Речь идёт о трёх отремонтированных улицах Ботошань-Салкымилор-Стамати, куда примария Кишинёва совместно с местной примарией инвестировала средства из муниципального бюджета. Здесь же было модернизировано уличное освещение, работы начались в 2020 году, – отметил Чебан.

Ещё 2 автобуса пополнят маршрут №23 «ул. Измаильская – бул. Мирча чел Бэтрын». Также по одному автобусу было выделено для населённых пунктов Колоница (маршрут №24) и Крузешты (маршрут №38).

Ранее были введены в эксплуатацию 34 новых автобуса ISUZU из 100 единиц, приобретённых муниципалитетом в этом году. Всего мунпредприятие «Городской автобусный парк» получило 41 новый автобус ISUZU, которые были распределены по городским и пригородным маршрутам. Ещё 8 единиц находятся в пути, а остальные автобусы прибудут в столицу до конца года, согласно договору купли-продажи, – уточнил Ион Чебан.

Отметим, что примария Кишинёва также закупила в этом году 58 автобусов с пробегом MAN, VOLVO и VDL из Нидерландов. На сегодняшний день доставлено 47 единиц транспорта, которые курсируют по большинству пригородных маршрутов. Последние 11 автобусов VDL будут получены до конца года.

До закупки этих автобусов в МП «Городской автобусный парк» насчитывалось 125 транспортных единиц, из которых только 53 были в удовлетворительном состоянии, а 15 выведены из эксплуатации.

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