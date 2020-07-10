Ещё 57 км национальных дорог включены в программу ремонта

Ещё 57 км национальных дорог включены в программу ремонта

Согласно решению правительства, в проект по ремонту и модернизации национальных дорог будут включены ещё 57 км трасс.

Так, будут отремонтированы следующие участки:

  • участок М1 на границе с Румынией – Леушены – Кишинёв – Дубоссары – граница с Украиной (19 км);
  • участок R1 Кишинёв – Унгены – граница с Румынией (1 км);
  • участок R6 Кишинёв – Оргеев – Бельцы (13 км);
  • участок R14 R6 – Кодрул Ноу – Сорока – Унгурь – граница с Украиной (9 км);
  • участок R26 – Бендеры – Каушаны – Чимишлия (15 км).

Трасса М1 расширится до 4-х полос движения, а на трассе R1 появится подъездная дорога к мосту через реку Прут: в районе Унген. На трассе R6 увеличат радиусы поворотов, а на трассе R26 усовершенствуют геометрические параметры дороги, передаёт moldpres.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md