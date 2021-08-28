Ещё 5 новых автобусов марки ISUZU запускают в столице

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Об этом на своей странице в соцсети сообщил генпримар Ион Чебан, уточнив, что автобусы пополнят маршруты №5, №19 и №26, где наблюдается большая нехватка транспорта.

Первые 5 единиц из партии в 100 новых автобусов ISUZU, закупленных муниципалитетом в этом году, были введены в эксплуатацию 14 августа. Ещё 5 должны пройти процедуры технической проверки и регистрации, после чего будут запущены в обращение.

Всего в “Городской автобусный парк” доставлено 15 автобусов ISUZU. Согласно контракту, вся партия будет доставлена ​​до конца 2021 года.

Автобусы соответствуют высшим стандартам качества, оснащены системой кондиционирования воздуха, системой внутреннего и наружного видеонаблюдения, низким полом с выдвижной платформой. Стоимость партии из 100 автобусов составляет 12,5 млн евро, на них действует гарантийный срок 6,5 лет, в течение которого производитель также обеспечивает их техническое обслуживание, – уточнил градоначальник.

В этом году примария также закупила партию из 58 автобусов MAN, VOLVO и VDL из Норвегии и Нидерландов, предназначенных для пригородов столицы. 28 из них уже получены, 16 распределены по маршрутам, остальные находятся в процессе подготовки.

В первой декаде сентября будет доставлена ​​следующая партия транспортных средств, а до конца этого года после проведения необходимых технических проверок все автобусы будут распределены по городским маршрутам.

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