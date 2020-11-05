Ещё 4150 малоимущих семей получат помощь от государства

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1800 семей будут дополнительно включены в список получателей социальной помощи, а около 2350 семей – в список получателей помощи в холодный период года. Соответствующее решение было принято сегодня правительством.

Кабинет министров утвердил законопроект, предусматривающий увеличение на 2,89 пункта (с 88,46 до 91,28) индикаторов благосостояния, используемых для оценки доходов семьи. Это позволит расширить список бенефициаров Программы социальной помощи на 4150 семей.

Нововведение вступит в силу с 1 января 2021 года.

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