Ещё 40 молодых пар приобрели жильё в рамках госпрограммы “Первый дом”

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В рамках госпрограммы “Первый дом” было куплено 4 450 объектов недвижимости. Общая сумма выданных банками для этого кредитов составляет 2,234 млрд леев.

Из 4 450 бенефициаров 3 116 – семьи, а 1 334 – не состоящие в браке молодые люди. Средний возраст заявителей – 31 год. Из общего числа участников 648 человек получают компенсации из государственного бюджета в рамках программы “Первый дом – 2”, 1 713 – в рамках программы “Первый дом – 3” и 357 – в рамках программы “Первый дом – 4”, сообщили в Минфине.

Средняя площадь жилья, приобретенного в рамках программы, составляет 60,02 квадратных метров, а стоимость – 595,60 тысячи леев. Из общего количества приобретенного жилья 4 106 – это квартиры, а 344 – частные дома, передаёт moldpres.md.

Сумма компенсаций, выделенных из государственного бюджета на частичное покрытие расходов, понесенных бенефициарами по выплате ипотечного кредита в рамках госпрограммы “Первый дом”, составляет 17,2356 млн леев. Так, в рамках программы “Первый дом – 2” были выделены компенсации из госбюджета на общую сумму 5,3354 млн леев, в рамках программы “Первый дом – 3” – 10,5091 млн леев, а в рамках программы “Первый дом – 4” – 1,3911 млн леев.

Стоит отметить, что бенефициарами государственной программы “Первый дом” могут стать граждане в возрасте от 18 до 50 лет, которые официально трудоустроены в государственном учреждении или частной компании.

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