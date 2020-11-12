Для второго тура выборов аккредитованы ещё 185 наблюдателей

Для второго тура выборов аккредитованы ещё 185 наблюдателей

Для второго тура президентских выборов, который состоится 15 ноября, Центральная избирательная комиссия аккредитовала ещё 162 национальных и 23 международных наблюдателя.

В то же время для участков за рубежом был аккредитован 41 наблюдатель: от неправительственных организаций и от электоральных конкурентов.

ЦИК отмечает, что наблюдатели не входят в состав избирательных органов, а их деятельность оплачивает не Центральная избирательная комиссия, а субъекты, запросившие их аккредитацию. Наблюдатели имеют право присутствовать на всех электоральных мероприятиях и заседаниях электоральных органов, в том числе в день выборов, но не могут вмешиваться в избирательный процесс или другие аспекты выборов и уведомлять председателя о выявленных нарушениях. У них есть доступ к информации электорального характера, к спискам и к протоколам. Фото- и видеосъёмка могут осуществляться ими только после уведомления об этом председателя электорального органа, при этом тайна и безопасность голосования не должны быть нарушены.

Наблюдатели, аккредитованные на президентских выборах 1 ноября (2197 человек), могут продолжить деятельность и во втором туре голосования. Ознакомиться с их списком можно тут.

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