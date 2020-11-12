Для второго тура выборов аккредитованы ещё 185 наблюдателей

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Для второго тура президентских выборов, который состоится 15 ноября, Центральная избирательная комиссия аккредитовала ещё 162 национальных и 23 международных наблюдателя.

В то же время для участков за рубежом был аккредитован 41 наблюдатель: от неправительственных организаций и от электоральных конкурентов.

ЦИК отмечает, что наблюдатели не входят в состав избирательных органов, а их деятельность оплачивает не Центральная избирательная комиссия, а субъекты, запросившие их аккредитацию. Наблюдатели имеют право присутствовать на всех электоральных мероприятиях и заседаниях электоральных органов, в том числе в день выборов, но не могут вмешиваться в избирательный процесс или другие аспекты выборов и уведомлять председателя о выявленных нарушениях. У них есть доступ к информации электорального характера, к спискам и к протоколам. Фото- и видеосъёмка могут осуществляться ими только после уведомления об этом председателя электорального органа, при этом тайна и безопасность голосования не должны быть нарушены.

Наблюдатели, аккредитованные на президентских выборах 1 ноября (2197 человек), могут продолжить деятельность и во втором туре голосования. Ознакомиться с их списком можно тут.

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