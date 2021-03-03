Ещё 14 400 доз вакцины от коронавируса прибудут завтра в Молдову

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Ещё 14 400 доз вакцины AstraZeneca должны прибыть 4 марта в Республику Молдова. Партия предоставляется платформой COVAX.

Об этом заявила государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык, передаёт ipn.md. Она отметила, что кампания по вакцинации в Молдове началась 2 марта, и уже несколько медучреждений завершили иммунизацию из имеющейся партии.

Дозы, ожидаемые завтра, также будут распределены для вакцинации медицинских работников, борющихся с инфекцией COVID-19.

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