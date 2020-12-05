Ещё 100 тысяч доз вакцины против гриппа вскоре прибудут в Молдову

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85 тысяч доз в качестве пожертвования от США и 15 тысяч доз, приобретённых РМ через ЮНИСЕФ, будут доставлены в ближайшие дни. Об этом сообщил начальник Отдела эпидемиологического надзора за гриппом и респираторными инфекциями Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Штефан Георгицэ.

– У нас есть информация, что в эти дни в республику поступит ещё 100 тысяч доз вакцины против гриппа, которые будут распределены в соответствии с планом вакцинации по всем медицинским учреждениям республики, – уточнил для ipn.md Георгицэ.

Вакцинация от гриппа уже проводится за счёт 100 тыс. доз, приобретённых в Российской Федерации через Национальную компанию медицинского страхования. Первая партия (7 тыс. доз) была предназначена для вакцинации медицинского персонала, участвующего в оказании медицинской помощи лицам с COVID-19, а вторая партия (93 тыс. доз) была распределена среди государственных медико-санитарных учреждений для иммунизации профессиональных кадров и лиц с повышенным риском инфицирования.

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