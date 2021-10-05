Ещё 10 новых автобусов ISUZU будут курсировать по пригородным маршрутам

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Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, принявший участие в церемонии запуска автобусов. По его словам, они будут задействованы на следующих маршрутах: №11 (Дурлешты), № 18 (Сынжера), №44 (Ревака), №49 (Бэчой), №39 (Бык), №46 (Гидигич), №2 (Крикова), №33 (Добружа).

– Ещё 10 автобусов с сегодняшнего дня будут отправлены на пригородные маршруты. Люди давно ждали комфортного транспорта, и постепенно до конца года все 100 автобусов будут привезены и выпущены на маршруты. Мы продолжим пополнять автобусный парк. Также мы работаем над выделением полос для общественного транспорта – над длинными коридорами, которые хотим реализовать, от Буюкан до Ботаники, и от Чекан до Телецентра, – сказал Ион Чебан.

Всего МП «Городской автобусный парк» получил 34 новых автобуса ISUZU. 25 из них находятся в эксплуатации, а 9 – на стадии оформления документов.

Следует отметить, что ещё 27 автобусов с пробегом MAN, VOLVO и VDL, приобретенные муниципалитетом в этом году, уже курсируют по большинству маршрутов в пригородах Кишинёва: №2, №4, №5, №9, №11, №16, №18, №19, №23, №26, №28, №31, №33, №39, №46, №47, №48 и др.

Ещё 11 автобусов планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время после прохождения технических проверок, а последние 20 единиц транспорта будут получены в октябре и ноябре текущего года. Примария Кишинёва закупила в этом году 100 новых автобусов ISUZU и 58 автобусов с пробегом MAN, VOLVO и VDL, предназначенных для курсирования в столице и пригородах.

До приобретения этих автобусов МП «Городской автобусный парк» имел на балансе 125 единиц транспорта. Из них только 53 находились в удовлетворительном состоянии, а 15 были списаны.

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