Еще у одного депутата подтвержден коронавирус

Еще у одного депутата подтвержден коронавирус

Депутат ППДП Арина Спэтару заболела коронавирусом. Об этом она сама сообщила на своей странице в соцсети. 

Она отметила, что последние 2 недели находилась на самоизоляции в Бельцах и чувствовала себя хорошо. В четверг вечером у Спэтару поднялась температура, а в пятницу с утра она сделала тест на коронавирус.

– Сегодня я узнала, что результат положительный. Думаю, что я заболела в парламенте, – сказала она. 

Спэтару рассказала, что у нее есть температура и озноб и болит голова. На данный момент это все симптомы. Депутат лечится дома – порошками и парацетамолом – и находится на связи с врачом.

– Я изолирована в комнате. Сыновья приносят еду к двери. Мне посчастливилось иметь отдельную ванную комнату, дети ходят в свою, – добавила Спэтару. 

Это уже третий депутат, заболевший коронавирусом. Ранее вирус выявили еще у нескольких сотрудников законодательного органа.

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