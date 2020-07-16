Еще одна семья граждан РМ вернулась на Родину благодаря президенту (ФОТО, ВИДЕО)

По инициативе Игоря Додона была успешно проведена операция по репатриации из Сирии семьи граждан Республики Молдова. Сегодня в Международном аэропорту Кишинева вместе с временным поверенным в делах посольства Турции в Кишиневе Эсрой Шен глава государства приветствовал Наталью Баркал и ее четверых детей, которые содержались в лагере «Аль-Холь» с начала 2019 года из-за военных столкновений в Сирии.
Успешная операция по репатриации стала возможной благодаря совместным действиям Службы информации и безопасности Республики Молдова и Службы информации Турции, чьей деятельностью руководил непосредственно Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Наталья Баркал, родом из Республики Молдова, жила и работала в Кишиневе со своим мужем-сирийцем до 2013 года, когда они решили окончательно переехать в провинцию Алеппо (Сирия). В результате военных действий в Сирии в конце 2017 года муж Натальи был убит, и она вместе с четырьмя детьми прибыла в январе 2019 года в лагерь «Аль-Холь», где условия жизни были чрезвычайно трудными.
– Это уже второй случай, когда спецслужбам Республики Молдова в сотрудничестве с коллегами из Турции удается провести такую спасательную операцию, первая из которых прошла в декабре 2019 года, когда из Сирии была репатриирована семья из Республики Молдова. Искренне благодарю господина Эрдогана за его скоординированные усилия и поддержку в проведении этих операций по репатриации граждан нашей страны, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.
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