Еще одна семья граждан РМ вернулась на Родину благодаря президенту (ФОТО, ВИДЕО)

Еще одна семья граждан РМ вернулась на Родину благодаря президенту (ФОТО, ВИДЕО)

По инициативе Игоря Додона была успешно проведена операция по репатриации из Сирии семьи граждан Республики Молдова. Сегодня в Международном аэропорту Кишинева вместе с временным поверенным в делах посольства Турции в Кишиневе Эсрой Шен глава государства приветствовал Наталью Баркал и ее четверых детей, которые содержались в лагере «Аль-Холь» с начала 2019 года из-за военных столкновений в Сирии.

Успешная операция по репатриации стала возможной благодаря совместным действиям Службы информации и безопасности Республики Молдова и Службы информации Турции, чьей деятельностью руководил непосредственно Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Наталья Баркал, родом из Республики Молдова, жила и работала в Кишиневе со своим мужем-сирийцем до 2013 года, когда они решили окончательно переехать в провинцию Алеппо (Сирия). В результате военных действий в Сирии в конце 2017 года муж Натальи был убит, и она вместе с четырьмя детьми прибыла в январе 2019 года в лагерь «Аль-Холь», где условия жизни были чрезвычайно трудными.

– Это уже второй случай, когда спецслужбам Республики Молдова в сотрудничестве с коллегами из Турции удается провести такую спасательную операцию, первая из которых прошла в декабре 2019 года, когда из Сирии была репатриирована семья из Республики Молдова. Искренне благодарю господина Эрдогана за его скоординированные усилия и поддержку в проведении этих операций по репатриации граждан нашей страны, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md