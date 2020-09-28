Еще одна договоренность президента: аграрии не только получат деньги на покупку топлива, но и существенную скидку на него (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел рабочую встречу с директором компании «Лукойл-Молдова» Фейрузом Исаевым. Стороны обсудили механизм распределения гуманитарной помощи нашим сельхозпроизводителям, чьи урожаи значительно пострадали в результате беспрецедентной засухи в стране.

– Речь идет о том, что на основании моей личной договоренности с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным молдавские аграрии получат финансовую помощь в размере 500 млн российских рублей, причем первая половина суммы поступит к нам в ближайшие дни. На базе заблаговременно составленных списков аграрные хозяйства получат финансовую помощь пропорционально объемам потерянного урожая и на эти деньги смогут приобрести дизельное топливо на АЗС компании «Лукойл» со значительной скидкой – 10-12%. Этот механизм начнет действовать уже в скором времени, поскольку некоторые аграрии начинают посев озимых культур, и продлится до 1 мая 2021 года, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

Он поблагодарил Фейруза Исаева за готовность оказать такую серьезную поддержку нашим сельскохозяйственным производителям и подчеркнул, что помощь аграрному сектору в условиях засухи и пандемии остается приоритетом для руководства Молдовы.

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