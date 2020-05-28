Еще один ветеран ВОВ получил Орден Республики от президента (ФОТО)

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В ходе поездки в Каларашский район Игорь Додон посетил село Деренеу и возложил цветы к памятнику воинам, погибшим на полях сражений Великой Отечественной войны. После этого он навестил ветерана войны Михаила Гурски, достигшего почтенного возраста – 95 лет. В годы войны он участвовал в боях за освобождение Польши, Венгрии и за взятие Берлина.

Глава государства поздравил ветерана с недавно прошедшим Днём Победы и вручил ему самую высокую награду страны – Орден Республики. Игорь Додон пожелал ему здоровья и радости.

Далее президент отправился в монастырь села Хырбовэц, построенный в 1730 году боярином Константином Карпузом. Здесь уже полгода хранится чудотворная икона Богородицы – «Гырбовица», подаренная в 1790 году женой русского полковника Николая Албадуева.

Глава государства поздравил старца монастыря, Архимандрита Спиридона, а также монахов по случаю отмечаемого сегодня праздника Вознесения Господня и пожелал всем здоровья, душевного спокойствия и Божьей помощи в делах.

– Старец монастыря сообщил мне о том, что служители обители и верующие, приходящие сюда для молитв, соблюдают все защитные меры, рекомендации и предписания властей для предотвращения распространения коронавируса, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

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