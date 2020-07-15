Еще один ветеран ВОВ получил Орден Республики от президента (ФОТО, ВИДЕО)

Еще один ветеран ВОВ получил Орден Республики от президента (ФОТО, ВИДЕО)

В двух сёлах Хынчештского района – Руска и Леушены – Игорь Додон возложил цветы к мемориалам павшим воинам Великой Отечественной войны, а отдав дань памяти и уважения всем героям, которые участвовали в освобождении родной земли от фашистов.

Кроме того, глава государства встретился с ветераном Великой Отечественной войны Козмой Ворником 1925 года рождения. Игорь Додон поздравил его с 75-летием Победы и вручил ему высшую награду страны – Орден Республики.

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