Еще один ветеран ВОВ получил Орден Республики от президента (ФОТО, ВИДЕО)

0

В двух сёлах Хынчештского района – Руска и Леушены – Игорь Додон возложил цветы к мемориалам павшим воинам Великой Отечественной войны, а отдав дань памяти и уважения всем героям, которые участвовали в освобождении родной земли от фашистов.

Кроме того, глава государства встретился с ветераном Великой Отечественной войны Козмой Ворником 1925 года рождения. Игорь Додон поздравил его с 75-летием Победы и вручил ему высшую награду страны – Орден Республики.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.