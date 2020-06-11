Еще один ветеран ВОВ получил Орден Республики от президента (ФОТО)

Еще один ветеран ВОВ получил Орден Республики от президента (ФОТО)

Рабочая поездка Игоря Додона в Окницкий район завершилась в городе Атаки, где он навестил ветерана Великой Отечественной войны.

94-летний Степан Иосифович Вовчок был призван на фронт в 1944 году, служил сначала в артиллерии, потом в танковых войсках. Удостоился Ордена Красной звезды, медалей «За освобождение Праги» и «За взятие Берлина».

Президент вручил ветерану Орден Республики, высшую награду страны, и пожелал здоровья и радости в кругу близких.

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