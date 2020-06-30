Еще один ветеран ВОВ получил Орден Республики от Игоря Додона (ФОТО, ВИДЕО)

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Финальным пунктом сегодняшней поездки главы государства стало посещение ветерана Великой Отечественной войны Василия Танасейчука. Ему 97 лет, он был на фронте с февраля 1944-го до конца войны, был ранен, после демобилизации работал в колхозе. У ветерана двое детей и семь внуков.

Президент поздравил его с 75-летием Победы и вручил высшую награду страны – Орден Республики.

По пути домой Игорь Додон остановился в селе Хыртоп у церкви, которую он помогал строить. Глава государства помолился за стабильность и процветание нашей страны, за здоровье наших людей.

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