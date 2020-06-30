Еще один ветеран ВОВ получил Орден Республики от Игоря Додона (ФОТО, ВИДЕО)

Еще один ветеран ВОВ получил Орден Республики от Игоря Додона (ФОТО, ВИДЕО)

Финальным пунктом сегодняшней поездки главы государства стало посещение ветерана Великой Отечественной войны Василия Танасейчука. Ему 97 лет, он был на фронте с февраля 1944-го до конца войны, был ранен, после демобилизации работал в колхозе. У ветерана двое детей и семь внуков.

Президент поздравил его с 75-летием Победы и вручил высшую награду страны – Орден Республики.

По пути домой Игорь Додон остановился в селе Хыртоп у церкви, которую он помогал строить. Глава государства помолился за стабильность и процветание нашей страны, за здоровье наших людей.

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