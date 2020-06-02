Еще один сотрудник парламента заболел коронавирусом

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Работник кабинета председателя одной из парламентских фракций заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Это уже 5-й сотрудник парламента, у которого выявили COVID-19. Ранее заболевание было подтверждено у двух депутатов и у двух советников.

Напомним, на позапрошлой неделе Зинаида Гречаный подписала распоряжение, согласно которому все депутаты должны соблюдать режим самоизоляции до тех пор, пока их тесты на коронавирус не будут отрицательными.

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