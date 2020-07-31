Еще один депутат ПДС подозревается в утаивании доходов и имущества

0

На сей раз идет речь о Дойне Герман. “Чрезвычайно любопытные вещи” в ее декларациях о доходах и интересах обнаружила депутат ПСРМ Алла Дарованная.

– Чудеса или ложь в декларации о доходах депутата ПДС Дойны Герман. “Фильтры” Майи Санду сломались или были нужны только для того, чтобы обмануть граждан. Например, у Герман сначала не было квартиры, а потом она резко появилась – уже как проданная. Еще пример – будучи таможенным инспектором, она купила участок земли за 1200 леев, а потом мы узнаем от нее же, что цена составляет 236 тысяч леев, то есть, стоимость выросла на 18000%. Просто фантастика! Обманывают государство и народ, выставляя себя честными и порядочными людьми, – отметила депутат ПСРМ.

Дарованная также подчеркнула, что, по всей видимости, Герман есть что скрывать, раз она не указала в декларации некоторые доходы. Отсутствуют в документе и дивиденды, полученные мужем депутата ПДС в одной из компаний. Трудясь на таможне и заявляя о двух автомобилях, в том числе люксовом, она “умалчивала” об их стоимости.

– Коллега Майи Санду водит автомобиль Lexus RX 450, цена которого стартует с 45 тысяч евро, а в декларации указана стоимость на 10 тысяч евро меньше. Ответ по поводу этих и других нарушений предстоит дать Национальному органу по неподкупности и Генеральной прокуратуре. Сегодня я подала обращения по этому поводу. Обратилась также и в Государственную налоговую службу для инициирования проверки реальных доходов семьи депутата Герман, – отметила Алла Дарованная.

Напомним, ранее аналогичные запросы в НОН и ГП в отношении депутатов ПДС Вероники Рошки и Думитру Алайбы подал Григорий Новак.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.



