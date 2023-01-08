Еще две страны Европы вводят тесты на COVID-19 для пассажиров из Китая

Еще две страны Европы вводят тесты на COVID-19 для пассажиров из Китая

Еще две страны ввели ограничения для пассажиров, прибывающих из Китая. Так, пассажиры, путешествующие самолётом из Китая в Португалию или Нидерланды, должны будут предъявить отрицательный тест на COVID-19, в условиях резкого роста числа случаев заболевания в Китае.

Напомним, что на этой неделе Европейский Союз настоятельно рекомендовал государствам-членам требовать проведения тестов в Китае перед полетом, а затем дополнять их «выборочными тестами» по прибытии на территорию Европы, передает radiomoldova.md.

В качестве меры предосторожности несколько стран, в том числе США, Япония, Франция и Германия, уже приняли аналогичные меры. Со своей стороны, Пекин осудил ограничения, вводимые растущим числом стран мира, предупредив, что он может принять «контрмеры».

Власти Кишинева ранее заявили, что пока не будут вводить ограничений, поскольку Республика Молдова не имеет прямого авиасообщения с Китаем.

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