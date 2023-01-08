Еще две страны Европы вводят тесты на COVID-19 для пассажиров из Китая

В качестве меры предосторожности несколько стран, в том числе США, Япония, Франция и Германия, уже приняли аналогичные меры. Со своей стороны, Пекин осудил ограничения, вводимые растущим числом стран мира, предупредив, что он может принять «контрмеры».

Власти Кишинева ранее заявили, что пока не будут вводить ограничений, поскольку Республика Молдова не имеет прямого авиасообщения с Китаем.

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