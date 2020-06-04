Еще два ветерана ВОВ получили Орден Республики от президента (ФОТО, ВИДЕО)

0

В ходе рабочей поездки в район Штефан-Водэ, в сёлах Пуркарь и Брезоая Игорь Додон возложил цветы к памятникам героям, павшим на полях сражений Великой Отечественной войны. Кроме того, он навестил двух ветеранов, чтобы поздравить их с недавно прошедшим Днем Победы.

Константин Стеценко из села Пуркарь достиг почтенного возраста – 94 года. В 1944-м отправился на фронт в рядах Красной армии, участвовал в боях за освобождение Польши, Австрии, Венгрии, Чехословакии и дошел до Берлина. В советские годы и в наши дни удостоился различных наград.

После этого Игорь Додон отправился в село Оланешты к Сергею Павличенко 1925 года рождения. Он воевал на территории Германии, за что удостоился множества орденов и медалей. После войны трудился в колхозе родного села.

– Тепло поздравил обоих ветеранов, пожелал им крепкого здоровья и ясного неба над головой. Кроме того, в знак признательности за проявленное мужество, отвагу и готовность к самопожертвованию, проявленные на поле боя, вручил им высшую награду страны – Орден Республики, – подчеркнул президент на своей странице в соцсети.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.