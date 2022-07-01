ЕС выделил для модернизации молдавской армии помощь на 40 млн евро

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В четверг, 30 июня, Совет Европейского союза одобрил выделение помощи в рамках Европейского фонда мира на сумму 40 миллионов евро в пользу Вооружённых сил Республики Молдова. Они получат нелетальное оборудование, а также необходимые материалы и услуги.

Как сообщает Представительство Евросоюза в Молдове, данная мера помощи дополнит предыдущую, в размере 7 миллионов евро, утверждённую в декабре 2021 года, которая призвана укрепить потенциал Военно-медицинской службы и инженерного батальона Вооруженных сил.

– Меры помощи укрепят потенциал логистики, мобильности, командования и контроля, киберзащиты, беспилотной воздушной разведки и тактической связи Вооружённых сил Молдовы…Последние меры помощи являются доказательством нашей приверженности укреплению потенциала Вооружённых сил Молдовы для повышения национальной безопасности, стабильности и устойчивости в оборонном секторе, – отмечается в пресс-релизе Представительства ЕС, сообщает ipn.md.

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