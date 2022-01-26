ЕС сказал: «Поехали!»

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О реформировании муниципального общественного транспорта

19 января столичная мэрия объявила о запуске нового проекта по модернизации общественного транспорта в муниципии Кишинёв Move it like Lublin. Он будет реализован местной властью в партнёрстве с мэрией польского города Люблина, а финансироваться – за счёт гранта Европейского союза.

В паре с Люблином

Почему именно город Люблин будет партнёром Кишинёва в период внедрения данного проекта, возможно, задастся вопросом кто-то из наших читателей. Дело в том, что Люблин считают настоящей историей успеха в Польше. В нём был реализован проект по улучшению деятельности общественного транспорта. Люблин – лидер в вопросе электромобильности. Городская власть расширяет парк автобусов за счёт транспортных единиц, работающих на электрических аккумуляторах. Тем самым в значительной степени снижаются выбросы вредных выхлопных газов в атмосферу.

В презентации проекта, которая прошла в виде онлайн-конференции, приняли участие представители кишинёвской администрации, Евросоюза и польского города-партнёра.

Менеджер проекта Move it like Lublin Октавиан Лунгу, представляя документ, заметил, что мэрия Кишинёва многому может научиться у властей города Люблина, и не только в вопросе транспорта.

– Проект будет реализован в рамках более широкой программы поддержки партнёрства между местными властями городов, входящих в состав ЕС, а также не членов Евросоюза, – рассказывал О. Лунгу. – Продолжительность внедрения проекта – четыре года (2022 – 2025), а главная цель – улучшить качество общественного транспорта в Кишинёве путём совершенствования муниципальной политики и законодательства в области общественного транспорта; укрепления институционального потенциала Главного управления общественного транспорта и путей сообщения; модернизации системы управления дорожным движением в Кишинёве, перенятием инновационных решений и современных технологий, применяемых в европейских городах.

Общий бюджет проекта – €3 млн 550 тыс., из которых €3 млн 225 тыс. – это грант ЕС, а €175 тыс. – вклад мэрии муниципия Кишинёв. Главная цель проекта – улучшить общественный транспорт в Кишинёве, обеспечив большую устойчивость городу.

Движение к прогрессу

Принимавший участие в конференции мэр муниципия Кишинёв Ион Чебан сказал, что год назад местная власть утвердила контракт о предоставлении гранта для реализации этого очень важного проекта для городского развития молдавской столицы и её пригородов. Вместе с тем он рассказал, какие проекты при нём уже были реализованы.

– Только в прошлом году мэрия Кишинёва собрала, закупила более 100 современных троллейбусов, общая стоимость инвестиций – около 245 млн леев, – сообщил И. Чебан. – Также на текущий год мы заложили ещё 80 млн леев на закупку и сборку троллейбусов. Только в 2021 году для столицы было приобретено 158 автобусов, столько же было куплено за все годы независимости. Общая стоимость инвестиций составила около 315 млн леев. В текущем году из муниципального бюджета на закупку и сборку автобусов выделено ещё 190 млн леев. В связи с продолжающейся модернизацией парка общественного транспорта в Кишинёве крайне важно обеспечить беспрепятственное его движение. Оно должно быть быстрым, удобным, осуществляться по установленному расписанию. Важным шагом, предпринятым мэрией в этом направлении, стало разграничение выделенных полос для общественного транспорта. Эта мера направлена на поощрение граждан к использованию общественного транспорта, на сокращение количества поездок на личном автомобиле по городу и на освобождение тротуаров от припаркованных машин.

По словам главы муниципальной исполнительной власти, также ведутся работы по обустройству первой в Кишинёве парковки типа Park and Ride. Такие автостоянки будут во всех секторах столицы. На данный момент определяются участки для их размещения, а на Боюканах уже создаётся такого вида парковка.

Ион Чебан также обратил внимание и на то, что в городе проводится большая работа по реабилитации улиц, организации коридоров для велосипедистов. Отремонтированы дороги на улицах Албишоара, И. Крянгэ, Н. Тестемицану, И. Инкулец, В. Белинского, М. Костин, Гидигич, Теилор, Н. Донич, И. Пеливан, Каля Басарабией. В планах – ремонт улиц 31 Августа, Тигина, Александру чел Бун и многих других. По всему Кишинёву началась и продолжится модернизация уличного освещения.

– Благодарю представителей Европейского союза в РМ за значительную финансовую поддержку, оказанную мэрии Кишинёва в проекте Move it like Lublin. Благодарю мэра Люблина и его команду за открытость. У команды мэрии Кишинёва сложились очень хорошие отношения с ними. Их поддержка поможет нам значительно улучшить эту область, – поблагодарил всех причастных к проекту столичный градоначальник.

Научите нас хорошему

Так как проект будет реализовываться при поддержке местных властей города Люблина, то в его презентации участвовали и представители польской стороны. По словам посла Польской Республики в РМ Бартоломея Зданюка, уже много лет Польша помогает Молдове в реализации различных проектов развития как в сельской, так и в городской местности. Не забыт и муниципий Кишинёв, где осуществлены и большие и маленькие социальные проекты.

– Сегодня мы говорим об очень большом проекте, который будет реализован при поддержке ЕС, – отметил Б. Зданюк. – Речь идёт о проекте хорошего управления… Польша за последние 30 лет существенно изменилась. Возможно, сегодняшняя Польша – самая красивая за минувшие 350 лет. Нашему поколению сильно повезло наблюдать эти изменения, которые стали возможными благодаря усилиям как центральной, так и местной власти. И этот опыт очень актуален для всех граждан Республики Молдова. Мы желаем, чтобы все населённые пункты и в сельской и в городской местности были красивыми и развивающимися. Именно этот проект – важный шаг для повышения уровня жизни жителей Кишинёва.

Школа партнёрства

Заместитель начальника отдела операций делегации ЕС в Республике Молдова Гинтаутас Баранаускас сказал, что проект Move it like Lublin был отобран в ходе конкурса, организованного между несколькими странами, а его целью было создать партнёрство между городами для стабильного развития.

– Общий бюджет проекта – €3 млн 550 тыс., из которых €3 млн 225 тыс. – это грант ЕС, а €175 тыс. – вклад мэрии муниципия Кишинёв, – озвучил цифры представитель делегации ЕС в РМ. – Главная цель проекта – улучшить общественный транспорт в Кишинёве, обеспечив большую устойчивость городу. Партнёрство между городами ЕС и их соседями очень важно. Тесное сотрудничество со странами – членами ЕС может принести экономические, социальные преимущества, а также в области окружающей среды, являющиеся приоритетными для ЕС. Этот проект – большая возможность для РМ, в частности для Кишинёва, взаимодействовать с партнёрами из ЕС, перенять у Польши хорошие практики, опыт для того, чтобы улучшить мобильность и добиться ощутимых результатов для жителей и гостей молдавской столицы.

Важен результат

А от реализации проекта Move it like Lublin кишинёвская власть ждёт следующих результатов:

местное законодательство, регламентирующее вопрос городского транспорта, будет гармонизировано с европейским законодательством;

Главное управление общественного транспорта и путей сообщения будет реформировано;

у муниципия появится план устойчивой городской мобильности;

МП «Городской автобусный парк» и Управление электротранспорта Кишинёва будут реорганизованы;

продолжится обустройство полос для общественного транспорта и будет введён единый электронный билет;

сеть маршрутов будет реорганизована для лучшего территориального распределения;

будет улучшена ситуация в плане борьбы с пандемией COVID-19 в общественном транспорте и снижения рисков распространения инфекции в нём;

будет создан Муниципальный центр мониторинга дорожного движения в городе;

у мэрии Кишинёва появятся веб-сайт и мобильное приложение, предназначенные для пользователей общественного транспорта, для лучшего информирования населения в режиме реального времени.

Мнение

Полезные знания

Мариуш Банах, вице-мэр города Люблина:

– С самого начала мы ставили перед собой две задачи: во-первых, учиться социальным политикам, коммуникации, а во-вторых, научиться эффективно использовать европейские фонды в нашу пользу. И сегодня пришло время, когда мы уже готовы делиться накопленными знаниями. Мы знаем, что все задачи, связанные с развитием общественного транспорта, являются одной из главных тем для местных органов власти как во всей Европе, так и в мире. Мы поделимся информацией о Люблине, и вы поймёте, как эти ресурсы используются для того, чтобы построить современную и эффективную сеть общественного транспорта.

Любовь Чегаровская