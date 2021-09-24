ЕС отправил Молдову на “карантин”

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Совет ЕС исключил Молдову и Боснию и Герцеговину из “белого списка” стран и территорий, куда разрешены необязательные поездки в условиях пандемии COVID-19. Соответствующее решение было принято накануне.

– Совет обновил список стран и территорий, для которых ограничения необязательных поездок должны быть временно отменены. В частности, Молдова и Босния и Герцеговина исключены из этого списка. В то же время в него были включены Чили, Кувейт и Руанда, – говорится в документе.

В нём также отмечается, что страны ЕС могут по своему усмотрению допускать на свою территорию граждан, не входящих в “белый список” стран, если они имеют подтвержденную вакцинацию одной из сертифицированных для использования в Евросоюзе вакцин.

“Белый список” ЕС обновляется в среднем два раза в месяц. В настоящий момент в него входят 13 государств: Украина, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Иордания, Саудовская Аравия, Катар, Сингапур, Южная Корея, Уругвай, Чили, Кувейт и Руанда.

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