ЕС открыл границы для граждан Молдовы: на каких условиях можно въехать

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Республика Молдова была включена в список третьих стран, для которых были ослаблены ограничения на поездки в ЕС, введённые в контексте пандемии COVID-19.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции РМ поясняет, что список, утвержденный на уровне ЕС, имеет статус рекомендации. То есть решение не применяется напрямую, но будет рассмотрено индивидуально всеми странами, входящими в ЕС и Шенгенскую зону.

Так, граждане Молдовы и лица с видом на жительство в нашей стране смогут въезжать в государства Шенгензоны на основании справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не более чем за 72 часа до въезда.

От прохождения ПЦР-теста на COVID-19 будут освобождены следующие категории лиц:

представители транспортных компаний;

сотрудники пограничных служб;

вакцинированные против COVID-19 граждане (если страна признаёт сертификаты, выданные национальными органами).

МИДЕИ рекомендует гражданам, планирующим поездки за границу, заранее получать информацию о правилах въезда в другие страны на официальном сайте ведомства в разделе “Безопасное путешествие: МИДЕИ разъясняет ограничения на выезд за границу”.

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