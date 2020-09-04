ЕС и ВОЗ предоставили Молдове 356 кислородных концентраторов

0

В Молдову доставили 356 кислородных концентраторов. В пресс-службе Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты уточнили, что медицинское оборудование прибыло в страну при финансовой и технической поддержке Европейского Союза и Всемирной организации здравоохранения в рамках борьбы с пандемией COVID-19 в странах Восточного партнёрства.

Медицинские аппараты были распределены по медучреждениям страны, в зависимости от наличия оборудования и неотложных потребностей. Стоимость партии гуманитарной помощи составляет 253 000 евро.

Во время передачи оборудования посол Европейского Союза в РМ Петер Михалко отметил, что сегодняшняя акция является конкретным примером помощи, оказываемой пациентам в Молдове.

Кислородные концентраторы помогут спасти многие жизни. Мы надеемся, что эта поддержка будет способствовать борьбе с последствиями пандемии в Республике Молдова, – подчеркнул Михалко.

Представитель ВОЗ в Республике Молдова Игорь Поканевич также уточнил, что поставка концентраторов внесёт значительный вклад в лечение больных и спасёт тех, кто нуждается во вспомогательном кислороде.

К сожалению, число пациентов с тяжёлыми формами COVID-19 увеличивается день ото дня, и эти концентраторы кислорода – шанс для жизни больных людей. Мы уверены, что больничные учреждения страны применят эти аппараты для соответствующего лечения всех пациентов. Мы благодарим Европейский Союз и Всемирную организацию здравоохранения за солидарность и участие, – заявила, в свою очередь, министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.