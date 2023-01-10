ЕС и НАТО активизируют сотрудничество на фоне конфликта на Украине

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Евросоюз и НАТО намерены активизировать сотрудничество в области обороны на фоне конфликта на Украине. Об этом в понедельник сообщило агентство Agence France-Presse (https://www.afp.com/) (AFP) со ссылкой на совместное заявление.

В документе отмечается, что обе стороны обязуются вывести партнерство «на более высокий уровень» и мобилизовать «все имеющиеся общие инструменты, будь то политические, экономические или военные, для достижения общих целей», пишет ТАСС.

По информации AFP, генсек НАТО Йенс Столтенберг, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель, как ожидается, подпишут соответствующий документ во вторник.

Кроме того, США оказывают давление на ЕС, чтобы тот занял более жёсткую позицию в отношении Китая, отмечает агентство.