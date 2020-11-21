Ели из питомников “Moldsilva” в этом году могут подешеветь

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Ели из питомников агентства “Moldsilva” поступят в продажу менее чем через месяц. Администрация рассматривает возможность снижения примерно на 20% цен на деревья.

Директор агентства Думитру Кожокару сообщил, что, как и в предыдущие годы, ели будут выставлены на продажу в середине декабря, чтобы они продержались до конца зимних праздников. После вырубки ели хранятся около месяца. Сначала в продажу поступят от шести до восьми тысяч деревьев хвойных пород. При хорошем спросе их количество будет увеличено.

Ели поступят в продажу из лесных питомников Кишинева, Единец, Глодян, Яргары, Чимишлии, Страшен, Ниспорен и др. Из 12 миллионов саженцев во всех лесных питомниках агентства 15% – это ели, передаёт ipn.md.

В лесных питомниках в прошлом году цена пихты составляла 36 леев за метр. Серебряные ели немного дороже. Думитру Кожокару говорит, что в условиях пандемии, когда многие люди пострадали в финансовом отношении, на следующей неделе он предложит Совету директоров снизить цены на 20%.

Директор “Moldsilva” сообщил также, что агентство пытается продавать ели через лесохозяйственные предприятия, чтобы избежать посредников и повышения цен.

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