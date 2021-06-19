Еле стоял на ногах: нетрезвый автолюбитель протаранил забор

Еле стоял на ногах: нетрезвый автолюбитель протаранил забор

Авария произошла в Тирасполе. За рулём Nissan находился 40-летний мужчина. На повороте водитель не справился с управлением и врезался в забор.

К счастью, в салоне в момент ДТП кроме водителя никого не было, пишет mvdpmr.org. Прибывшие госавтоинспекторы увидели, что мужчина с трудом стоит на ногах. Его доставили для прохождения медосвидетельствования.

Выяснилось: водитель за рулём находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится разбирательство.

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