Ехали по “зебре” на самокате: двое школьников угодили под колёса машины (ВИДЕО)

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Инцидент произошёл сегодня на Рышкановке.

Двое ребят на электросамокате переезжали “зебру”. В этот момент на них наехал автомобиль. Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор, установленный в машине другого водителя.

От удара школьники вместе с самокатом упали на дорогу, но быстро встали и уехали. Совершивший наезд водитель не посчитал нужным выйти из машины и уехал с места происшествия, пишет unimedia.info.

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