Ехали на работу: автомобиль с сотрудниками таможни попал в ДТП

Ехали на работу: автомобиль с сотрудниками таможни попал в ДТП

Авария произошла этим утром на трассе Комрат-Джурджулешты.

По предварительным данным, автомобиль, ехавший во встречном направлении, выехал на чужую полосу и столкнулся с Mercedes Viano, в котором находилось семеро сотрудников Таможенной службы. Четверых из них доставили в больницу с различными травмами, пишет unimedia.info.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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