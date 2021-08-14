Ехала на большой скорости: женщина-водитель и двое пассажиров пострадали в ДТП

Ехала на большой скорости: женщина-водитель и двое пассажиров пострадали в ДТП

Автоледи за рулём Renault ехала в сторону Тирасполя. В салоне находились двое пассажиров 14 и 18 лет.

Как пишет пресс-центр МВД ПМР, женщина двигалась с высокой скоростью, предположительно 150 км/ч. Вскоре водитель заметила, что из-под капота повалил пар, а из радиатора потёк кипяток.

Женщина стала терять управление, выехала за пределы проезжей части, по пути зацепив дорожный знак и дерево. Все, кто находился в машине, получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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